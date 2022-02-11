РУСАДА проведет расследования в отношении персонала Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследования в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат. Заявление опубликовано на сайте организации.

В РУСАДА пояснили, что проверка персонала будет проведена в связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней. «Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица"», — сообщается в заявлении.

В организации также объяснили, почему результат декабрьского допинг-теста Валиевой был получен только в феврале во время Олимпийских игр в Пекине. «Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РАА "РУСАДА", причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина», — говорится в заявлении.

Ранее 11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой от Олимпиады.

Причиной отстранения стало наличие в допинг-тесте спортсменки запрещенного препарата триметазидина. Дело Валиевой рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх, который стартует 15 февраля.