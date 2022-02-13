Вяльбе рассказала о панике во время мужской лыжной эстафеты на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу национальной команды в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Первые минут десять была паника на последнем этапе, что Сергей Устюгов начал сильно», — рассказала глава федерации. По ее словам, в тот момент она подумала, что у лыжника суперсостояние. Вяльбе отметила, что уже на втором этапе была уверена, что все будет хорошо, но все равно нервничала.

Российскую сборную, помимо Устюгова, представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Российская команда впервые в современной истории стала лучшей в данной дисциплине.

11 февраля Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам. Она отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — заявила глава федерации.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).