Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Вяльбе отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — заявила она.

Вяльбе потребовала извинений от норвежских журналистов. «Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало», — объяснила она.

После победы россиянина Александра Большунова в скиатлоне журналист NRK Ян Петтер Сальтведт написал, что чемпиона и его соотечественников не должно быть на Олимпиаде в Пекине. Денис Спицов, ставший серебряным призером в гонке, назвал эти слова провокацией. Он напомнил, что у норвежских спортсменов также возникали проблемы с допингом.