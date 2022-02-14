Глава WADA выступил с заявлением после допуска Валиевой до Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до дальнейшего участия в Олимпийских играх в Пекине. Его слова приводит Reuters.

Банька заявил, что допинг у детей — это зло. «Мое послание чистым спортсменам заключается в том, что мы сделаем все, чтобы должным образом расследовать этот случай», — пообещал он.

WADA уже осудило решение о дальнейшем допуске Валиевой до Олимпиады. В агентстве подчеркнули, что независимый отдел разведки и расследований изучит дело россиянки. В соответствии с положениями кодекса о несовершеннолетних WADA проведет расследование в отношении вспомогательного персонала фигуристки.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.