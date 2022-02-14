Запад уличили в попытке отвлечь Россию от милитаризации Украины

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию «Украина.ру» назвал причины активизации западной дипломатии на украинском направлении. Он уличил европейских политиков в том, что те предпринимают попытки отвлечь Россию от милитаризации Украины.

«По всем этим поездкам, по всей активной дипломатии, которую мы сейчас наблюдаем на Украине, в Российской Федерации — все это напоминает ситуацию Майдана, когда иностранные послы и представители Запада ежедневно посещали Киев, звонили Януковичу и висли у него на руках, ради того, чтобы он ни в коем случае не разогнал Майдан. Пока все эти товарищи ездят к Владимиру Владимировичу, отвлекают его от работы — Запад активно вооружает Украину», — заявил экс-депутат.

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что Украина пытается искать новые способы выставить какие-либо нереальные требования, которые не будут выполнены, чтобы вновь обвинить Россию в усилении кризиса, тем самым продолжая выставлять ее страной-агрессором. Именно такой тактики сейчас придерживается Киев, отметил эксперт.