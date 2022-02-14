Политолог назвал цель организации Киевом встречи стран Венского документа

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с РЕН ТВ назвал главную цель, которую преследует Киев, добиваясь организации встречи с Россией и другими странами-участницами Венского документа. По его мнению, данная встреча является очередной попыткой Украины очернить Россию.

«Украина ставит нереальные требования, выполнены они не будут. Соответственно опять будет обвинена Россия, что мол РФ не дает использовать Венские документы по укреплению доверия, а значит не способствует это, повышая агрессивность по отношению к Украине. Вот такую дипломатическую формулировку могут использовать в Киеве», — заявил эксперт.

Он отметил, что именно западные страны активно поставляют Украине вооружение, а также подчеркнул, что в настоящее время не Россия перебрасывает своих военных в другие государства. Он рассказал, что Киев стягивает силы в Донбасс, но украинские дипломаты вновь попытаются обернуть ситуацию таким образом, что виноватой окажется Москва.

Ранее газета Figaro со ссылкой на дипломатический источник в Елисейским дворце сообщила, что Белый дом почти два месяца говорит о неминуемом вторжении России на Украину. Однако во Франции оценили вероятность эскалации и приняли решение вести себя более осторожно в этой области, в отличие от Вашингтона.