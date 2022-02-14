Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция оценила вероятность вторжения России на Украину

Figaro: в отличие от США Франция не видит признаков эскалации от России на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Франция и США иначе интерпретируют присутствие российских войск у границ Украины, пишет газета Figaro со ссылкой на дипломатический источник в Елисейским дворце.

Информатор отметил, что Белый дом почти два месяца говорит о неминуемом вторжении России на Украину. Однако Елисейский дворец оценил вероятность эскалации и принял решение вести себя более осторожно в этой области, в отличие от США.

«В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление», — подчеркнул источник.

Собеседник Figaro добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах в Москве 7 февраля встретился «с более жестким» российским коллегой Владимиром Путиным, если сравнивать встречу лидеров в форте Брегансон в 2019 году. Также стало известно, что в течение многочасовой беседы Путин не раз упоминал «тот период, когда в НАТО еще не входили Польша, Венгрия и Чехия, в 1997 году».

12 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. В ходе диалога президенты акцентировали внимание растущей напряженности «в российско-украинском кризисе».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский попросил у Байдена финансовую и военную поддержку для Украины
Стало известно о тайной подготовке плана коронации принца Чарльза и Камиллы
Кремль заявил о доработке внешнеполитической концепции России
Франция оценила вероятность вторжения России на Украину
Мужчина опубликовал список требований к женщинам и был высмеян в сети
В Бундестаге назвали понятным требование России о нерасширении НАТО
В Германии назвали бессмысленным затягивание сертификации «Северного потока-2»
Политолог назвал единственную возможную причину остановки «Северного потока-2»
Диетолог развенчала мифы о лектинах
Россиянин сравнил шведские столы в отелях Египта и России и выбрал лучшие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.