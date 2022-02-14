Франция оценила вероятность вторжения России на Украину

Франция и США иначе интерпретируют присутствие российских войск у границ Украины, пишет газета Figaro со ссылкой на дипломатический источник в Елисейским дворце.

Информатор отметил, что Белый дом почти два месяца говорит о неминуемом вторжении России на Украину. Однако Елисейский дворец оценил вероятность эскалации и принял решение вести себя более осторожно в этой области, в отличие от США.

«В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление», — подчеркнул источник.

Собеседник Figaro добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах в Москве 7 февраля встретился «с более жестким» российским коллегой Владимиром Путиным, если сравнивать встречу лидеров в форте Брегансон в 2019 году. Также стало известно, что в течение многочасовой беседы Путин не раз упоминал «тот период, когда в НАТО еще не входили Польша, Венгрия и Чехия, в 1997 году».

12 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. В ходе диалога президенты акцентировали внимание растущей напряженности «в российско-украинском кризисе».