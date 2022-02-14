Влюбленная в себя модель назвала причину отказа от отношений с мужчинами

Считающая себя аутосексуалкой модель назвала причины отказа от отношений с мужчинами. Ее историю публикует The Sun.

Луана Сандиен рассказала, что однажды уже была в браке и пока не планирует заводить новые отношения. Она добавила, что даже День святого Валентина с радостью проведет в одиночестве, поскольку ей не нужны другие люди, чтобы испытывать сексуальное удовольствие.

Модель призналась, что влюблена в себя и получает удовольствие от своего отражения в зеркале. По ее словам, она поняла, что ей приятно находиться наедине с собой и никто не способен удовлетворить ее так же, как она сама.

Раньше эта особенность смущала Сандиен, но потом она узнала про аутосексуальность, которая проявляется в том, что человек испытывает возбуждение, рассматривая себя и прикасаясь к своему телу.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Лиза Энн рассказала, почему предпочитает секс с известными баскетболистами. «У них красивые тела, их жизнь только начинается, они все еще радостны, наивны и просты», — объяснила она.