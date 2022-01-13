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Порнозвезда предпочла баскетболистов обычным мужчинам и объяснила причину

Порнозвезда Лиза Энн рассказала, почему известные баскетболисты лучше обычных мужчин
Лиза Энн

Лиза Энн. Фото: @thereallisaann

Порнозвезда Лиза Энн рассказала, почему она предпочитает секс с известными баскетболистами. Об этом пишет издание The Sun.

Лиза Энн утверждает, что за свою карьеру переспала с сотнями спортсменов. По ее словам, лучше всего были молодые игроки Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Они напоминают ей моделей Victoria’s Secret, но мужского пола. «У них красивые тела, их жизнь только начинается, они все еще радостны, наивны и просты, — объяснила она. — Пока нет никакого негатива, никакого самомнения. Они еще не пресытились. С ними забавно».

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Еще одна причина, по которой ее интересовали отношения с состоявшимися спортсменами, а не с обычными мужчинами, — это безопасность. По ее словам, поскольку им есть, что терять, можно было не бояться, что они станут распускать руки или попытаются следить за ней после расставания.

Ранее сообщалось, что бывшая порнозвезда Саманта Сейнт устроила оргию в честь дня рождения своего бойфренда. По ее словам, это был очень памятный вечер.

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Олег Парамонов
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