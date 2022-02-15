Ургант пошутил о «войне» России с Украиной

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы нападет на Украину 16 февраля. Шоумен в шутку предложил перенести предполагаемую войну. Высказывания ведущего прозвучали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск вышел на YouTube.

Ургант с иронией заявил, что война 16 февраля — «это плохо». Телеведущий вспомнил, что российская фигуристка Камила Валиева 15 февраля выступит на Олимпийских играх-2022 с короткой программой, а 17 февраля — с произвольной программой. «Может, перенести войну, Мить? Это ж не Олимпиада, там же можно двигать даты», — обратился шоумен к своему соведущему Дмитрию Хрусталеву.

Он также отметил, что война «никак не ложится в календарь». Ведущий предложил не отменять, а перенести военный конфликт на 700 лет вперед. «Дождемся, когда на нас нападут марсиане, и тогда мы все вместе, забыв про все, всей нашей дружной семьей объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО», — пошутил Ургант.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался о заявлении Байдена по поводу «нападения» России на Украину 16 февраля. Дипломат подчеркнул, что считает подобные заявления «очень смехотворными и странными».

Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Утверждалось, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники назвало датой «вторжения» России на Украину 15 февраля. Заявлялось, что действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев.

