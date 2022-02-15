Президент США Джо Байден оценил вероятность вторжения России на Украину. По его словам, возможность атаки остается. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным», — сказал он. Политик добавил, что Вашингтон остается привержены дипломатическому решению ситуации.

Ранее Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Такое заявление прозвучало в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Утверждалось, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

