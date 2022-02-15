Байден оценил вероятность вторжения России на Украину
Президент США Байден заявил, что возможность атаки России на Украину остается
Президент США Джо Байден оценил вероятность вторжения России на Украину. По его словам, возможность атаки остается. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.
«Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным», — сказал он. Политик добавил, что Вашингтон остается привержены дипломатическому решению ситуации.
Ранее Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Такое заявление прозвучало в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Утверждалось, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».