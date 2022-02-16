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Дедушка Валиевой подтвердил употребление триметазидина

NYT: дедушка фигуристки Камилы Валиевой подтвердил CAS, что принимает триметазидин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердил употребление триметазидина. Об этом пишет The New York Times cо ссылкой на американское антидопинговое агентство.

На слушаниях дедушка спортсменки заявил Спортивному арбитражному суду (CAS), что периодически принимает триметазидин, когда ему становится плохо. По информации источника, он предоставил суду видео, на котором показал упаковку с лекарством.

Ранее The New York Times сообщила, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено три вещества для улучшения работы сердца: запрещенный триметазидин, о котором было известно ранее, а также L-карнитин и гипоксен. В издании предположили, что эти препараты в комбинации могут быть направлены на повышение выносливости.

15 февраля глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что триметазидин мог оказаться в организме 15-летней Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. Он отметил, что этот аргумент сыграл в пользу фигуристки на слушании по ее делу о допинге в CAS.

Спортсменка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года. В составе сборной России она стала победительницей командного турнира Олимпиады. Валиева допущена до личного турнира Игр решением CAS.

Дарья Коршунова
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