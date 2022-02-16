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Находящийся в федеральном розыске мигрант сбежал из российской больницы

В Балашихе задержанный за хулиганство мигрант сбежал от полицейских через окно туалета

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Балашихе задержанный за хулиганство 29-летний мигрант из Киргизии сбежал из больницы, в которую был доставлен для проведения освидетельствования. Об этом в среду, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как пишет «Московский комсомолец», мужчина, который ранее был объявлен в федеральный розыск, отпросился у стражей порядка в туалет, после чего выпрыгнул из окна и скрылся.

Сейчас беглеца разыскивает полиция. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в краже мигрант из Таджикистана ранил ножом двоих полицейских на юге Москвы.

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Елизавета Новикова
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