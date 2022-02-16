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Вооруженный ножом мигрант напал на российских полицейских

Подозреваемый в краже мигрант ранил ножом двоих полицейских на юге Москвы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На юге Москвы подозреваемый в краже 23-летний молодой человек ранил ножом двоих полицейских во время задержания. Об этом в среду, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления МВД России Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов на Медынской улице в районе Бирюлево. Вооруженный ножом мигрант оказал сопротивление и напал на стражей порядка, однако им удалось его обезвредить и доставить в отделение. В результате одного из пострадавших госпитализировали. Как пишет ТАСС, злоумышленник — уроженец Таджикистана.

Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

В декабре 2021 года в Ермолино Калужской области 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами. Подросток вместе с друзьями заметил, что на автобусной остановке мигранты толпой избивают мужчину.

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Елизавета Новикова
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