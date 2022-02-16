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Зюганова оставили в больнице

Пресс-секретарь КПРФ Ющенко заявил, что лидера партии Зюганова оставили в больнице

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пресс-секретарь председателя КПРФ, первый заместитель главы думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что лидера партии Геннадия Зюганова оставили в больнице. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Он рассказал, что политик прошел курс профилактического лечения, в настоящее время чувствует себя отлично, готов выписаться, однако «врачи решили еще денек-два посмотреть».

Ранее о состоянии лидера КПРФ рассказали в партии. По словам замглавы думской фракции партии Николая Коломейцева, Зюганов находится в рабочем состоянии.

Политика доставили в ЦКБ с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, председателю партии сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.

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Юлия Ямпольская
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