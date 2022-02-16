Польша и Венгрия проиграли суд по многомиллиардной помощи от ЕС

Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иски Польши и Венгрии против применения механизма, увязывающего выделение средств из общего бюджета объединения с соблюдением принципа верховенства права странами-получателями денежной помощи. Об этом сообщается на странице суда в Twitter.

Таким образом, Варшава и Будапешт проиграли суд против ЕС, в результате чего государства могут лишиться многомиллиардной помощи. Решение суда открывает возможность для Еврокомиссии применить указанный механизм против польской и венгерской стороны, передает РБК.

Отмечается, что соответствующее решение должно быть рассмотрено в Европарламенте. При этом депутаты неоднократно призывали применить механизм против Польши и Венгрии. По данным Reuters, в случае задействования механизма Польша может потерять до 75 миллиардов евро помощи из бюджета ЕС на 2021-2027 годы, а Венгрия — не менее 22,5 миллиарда.

ЕС получил право приостанавливать бюджетные платежи странам, которые сочтет «отступившими от демократии», в 2021 году. Ранее источник Bloomberg рассказал, что блок может воспользоваться этим механизмом в отношении Польши и Венгрии уже в феврале, как только Европейский суд подтвердит законность его применения.

До этого Еврокомиссия попросила Варшаву и Будапешт отменить «спорные» реформы, которые лишают судебную систему независимости, и наложила на эти государства несколько штрафов. Польшу критикуют за судебную реформу и отказ от признания верховенства европейского права над национальным. Властей Венгрии обвиняют в коррупции и ущемлении прав ЛГБТ-сообщества.