Прием психиатра захотели включить в диспансеризацию переболевших COVID-19

В России захотели включить прием психиатра в диспансеризацию для переболевших COVID-19. Об этом сообщила ТАСС глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Сенаторы совместно с Минздравом рассмотрят возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19.

В частности, такая мера должна предотвратить развитие у пациентов депрессии и потери памяти. На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии, отметила Святенко.

«Вместе с министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — сказала она.

По ее словам, это позволит на этапе диспансеризации выявить и предотвратить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти. Святенко добавила, что на эти побочные эффекты часто жалуются те, кто переболел COVID-19.

Ранее врач-терапевт Ирина Губанова рассказала, что постковидный синдром может развиваться вне зависимости от тяжести течения COVID-19, проявляться самыми разнообразными симптомами и вызывать различные осложнения. По словам Губановой, у переболевших COVID-19 пациентов часто возникает слабость или боль в мышцах. Если эти симптомы не проходят, то нужно незамедлительно обратиться к медикам.