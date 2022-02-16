Бывший пресс-секретарь Ельцина назвал самый постыдный эпизод в его работе

Бывший пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина документалист Сергей Ястржембский назвал самый постыдный эпизод в его работе с начальником. Этот случай произошел на пресс-конференции в Стокгольме в 1997 году, рассказал Ястржембский в интервью, опубликованном на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

«Если вы имеете в виду в человеческом плане, чтобы было стыдно за президента, [таких ситуаций] не было ни одной, — сказал Ястржембский, отвечая на вопрос, бывало ли ему стыдно за Ельцина. — Когда президент не был, скажем, в адекватной форме и допускал какие-то ляпы, отвечая на вопросы или комментируя — да, такие ситуации были. И самая тяжелая ситуация была на пресс-конференции в Стокгольме в декабре 1997 года».

Вероятно, имеется в виду случай на пресс-конференции в шведской столице, когда Ельцин путался в цифрах, ошибочно назвал Японию и Германию ядерными державами, заявил, что Россия и Швеция воевали в XX веке (очевидно, перепутав Швецию с Финляндией, с которой СССР воевал в 1939-1940 годах), пообещал не воевать с королевством «по крайней мере два с половиной года», которые ему оставалось быть у власти, а также запутался в микрофонном проводе и чуть не упал — далее поддерживать президента за руку пришлось Ястржембскому.

Этот эпизод описан, в частности, в книге бывшей журналистки кремлевского пула Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера».

Сергей Ястржембский в период с 1996 по 1997 год работал пресс-секретарем президента Бориса Ельцина, затем вице-премьером в правительстве Москвы. В 2000 году он стал помощником нынешнего главы государства Владимира Путина, занимал этот пост до 2008 года.