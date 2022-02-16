Парень отказался идти на свадьбу отца по одной причине

Пользователь Reddit с ником @Enough-Independent76 рассказал историю, как отказался идти на свадьбу собственного отца. Парень признался, что причиной его решение стало поведение родственника.

22-летний рассказчик признался, что отец всегда был строг к нему. «Его требования были абсурдными. Когда мне было 18 лет, он выгнал меня из дома за то, что я не убрал в своей комнате», — пояснил @Enough-Independent76. Герой истории добавил, что за четыре года, что он живет один, родственники почти не навещали его. По словам парня, даже день рождения он проводит один, так как у него нет друзей.

«В какой-то момент отец встретил другую женщину и сделал ей предложение. Она сказала "да". Конечно же, мой отец не сказал мне об этом, и я вообще узнал эту новость от друга семьи», — продолжил автор Reddit. Однако спустя некоторое время он все же получил приглашение на свадьбу.

Парень позвонил отцу и узнал, что тот хотел бы видеть его на своем торжестве. Кроме того, отец рассказчика сообщил, что болен раком. Автор согласился поначалу прийти, но после следующего разговора с родственником передумал. «Вчера мне позвонил отец и сказал, что я буду сидеть на задних рядах во время церемонии. На приеме мне нельзя будет есть. Я должен буду сам найти место, чтобы сесть», — пожаловался герой истории.

Парень сказал отцу, что не позволит обращаться с ним как с мусором, после чего повесил трубку и заблокировал номер родственника. «Теперь вся семья против меня из-за того, что я постоял за себя, так как не хочу, чтобы со мной так обращались», — заключил рассказчик.

Комментаторы поддержали автора поста, а также дали ему несколько советов. «Я переживаю, что у тебя нет друзей. Рекомендую сходить к психологу, чтобы проработать все эти проблемы с отцом», «Надеюсь, будущая жена твоего отца в курсе, как он обращается с тобой», — написали пользователи Reddit. Многие также заверили парня, что он поступил абсолютно правильно.