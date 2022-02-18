Комик Мирзализаде подал новый иск к МВД

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде, ранее осужденный за оскорбительную шутку о русских людях, подал новый иск к МВД России. Юморист оспаривает запрет въезда в Россию до 2035 года, ранее вынесенный ведомством на основании решения Замоскворецкого суда Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Мирзализаде Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, он и его клиент просят суд признать незаконным решение МВД. «Районный суд (Замоскворецкий районный суд Москвы — прим. «Ленты.ру») в своем постановлении разъяснил, что разумным является срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ, то есть один год со дня окончания исполнения постановления», — сказал адвокат.

О том, что МВД изменило Мирзализаде срок нежелательного пребывания в России с пожизненного до 2035 года, сообщалось 15 февраля. Бадамшин тогда подчеркнул, что намерен обжаловать это решение.

В октябре 2021 года стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Мирзализаде в части пожизненного срока нежелательности пребывания в России. Уточнялось, что судебная инстанция обязала МВД установить «разумный» срок вместо пожизненного.

МВД признало пребывание в России комика «пожизненно нежелательным» в августе 2021 года. В ведомстве сообщили, что юморист в своем выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности. Перед этим Мирзализаде был приговорен к 10 суткам административного ареста по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Причиной стала грубая шутка о русских людях, которую он произнес в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. Комик подчеркивал, что высказывание носило антиксенофобский характер, а выступление было исключительно юмористическим.