Популярному стендап-комику Идраку Мирзализаде запретили въезд в Россию на 14 лет. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет», — заявил Бадамшин. Юрист отметил, что пребывание Мирзализаде признали нежелательным до 27 августа 2035 года. Адвокат комика также добавил, что намерен обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что московский суд обязал МВД изменить Мирзализаде пожизненный срок нежелательности его пребывания на территории России. Как уточнил Бадамшин, ведомство обязали установить «разумный» срок вместо пожизненного.

16 сентября стало известно, что суд приостановил действие приказа МВД о нежелательности нахождения Мирзализаде в России. Артист получил возможность временно вернуться в страну, пока его иск о признании решения ведомства незаконным рассматривают в суде.

В конце августа МВД признало нахождение комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории России из-за его шутки про русских, прозвучавшей в эфире шоу «Разгоны» на YouTube. У Мирзализаде аннулировали вид на жительство в России, ему также пригрозили депортацией на родину и запретили въезд в страну. Позднее артист потребовал обжаловать это решение.