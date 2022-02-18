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Захарова связала заявления США по Украине с провалом американских спецслужб

Захарова заявила, что спецслужбы США демонстрируют ошибки, говоря о ситуации на Украине

Фото: Globallookpress.com

Ошибочные заявления администрации США о российском наступлении на Украину демонстрируют провал американских спецслужб. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ссылки [госсекретаря США Энтони] Блинкена, [пресс-секретаря Белого дома Джен] Псаки, [представителя Госдепа Неда] Прайса и остальной агитбригады войны на американские "разведданные" свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?» — написала Захарова.

Ранее в Минобороны Великобритании опубликовали новую схему готовящегося «вторжения» России на Украину. В твите министерства, в котором говорится о предполагаемой ситуации на Украине, опубликована схема под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», согласно которой сухопутные войска России нападут на Киев и Днепр: со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья — и с территории Белоруссии.

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Николай Чигасов
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