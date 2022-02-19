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Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр-2022

Лыжник Большунов станет знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Игр-2022

Фото: Marko Djurica / Reuters

Лыжник Александр Большунов станет знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие пройдет 20 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени. 25-летний лыжник положительно оценил эту возможность. На церемонии открытия флаг Олимпийского комитета России несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

На Играх-2022 Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также стал лучшим в последней гонке Игр-2022 — марафоне, который был сокращен с 50 до 30 километров из-за погодных условий. Также в Пекине лыжник завоевал серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронзу в командном спринте.

Для россиянина это вторая Олимпиада. На Играх в Пхенчхане в 2018 году он выиграл три серебра и бронзу.

Анастасия Борисова
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