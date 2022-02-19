Российский лыжник Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом на Играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19 февраля золото 25-летний спортсмен выиграл в гонке на дистанции 28,5 километра в масс-старте свободным стилем.

Большунов стал лучшим в последней гонке Игр в Пекине

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. После финиша лыжник поклонился зрителям и болельщикам. На втором месте расположился еще один россиянин Иван Якимушкин с отставанием в 5,5 секунды. Третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший от лидера на 7 секунд.

Норвежец Йоханнес Клебо сошел с дистанции, не выдержав тяжелых погодных условий. Он предлагал сократить дистанцию до 15 километров. Изначально он не хотел участвовать в гонке, заявив, что погода не позволяет проявить себя в полной мере. Кроме того, норвежец сообщил о проблемах со здоровьем.

Для Большунова эта победа стала третьей на Олимпиаде

На Играх-2022 Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом: кроме победы в марафоне, в его активе золото в скиатлоне и в эстафете.

Всего в Пекине Большунов стал обладателем пяти медалей: трех золотых, серебра в гонке на 15 километров классическим стилем и бронзы в командном спринте.

Для россиянина это вторая Олимпиада, в Пхенчхане в 2018 году он выиграл три серебра и бронзу.

Большунов посвятил победу в марафоне супруге

Большунов заявил, что не считает себя королем лыж, так как ему не удалось пробежать 50 километров. Он подчеркнул, что, несмотря на холодную погоду, был готов пройти дистанцию целиком. Спортсмен назвал свой результат феноменальным, однако добавил, что это не предел его мечтаний, так как впереди его ждет много гонок.

Также лыжник поблагодарил тренерский штаб, семью и сервисную команду за то, что они идеально подготовили его к Олимпиаде в Пекине. Он рассказал, что его жена Анна Жеребятьева обиделась на него за то, что он не упомянул ее при завоевании других наград Игр-2022, и посвятил победу ей.

Марафон мог не состояться из-за непогоды

Гонка была перенесена на час и сокращена с 50 километров до 30. Причиной стал шквалистый ветер и низкая температура в месте проведения гонки. Изначально марафон хотели отложить на последний соревновательный день Игр-2022. В Международной федерации лыжных гонок заявили, что решение было принято ради безопасности спортсменов и того, чтобы они меньше подвергались угрозам в экстремальных условиях.

Мнения о сокращении дистанции разделились. Тренер сборной Норвегии Эспен Бьервиг заявил, что решение о замене гонки было принято организаторами слишком поздно, поэтому лыжникам было непросто пройти дистанцию. Российский тренер Юрий Бородавко также выступил против сокращения дистанции, посчитав, что в погодных условиях нет ничего экстремального. По его мнению, 50-километровая гонка проверяет выносливость и терпение, а ее сокращение помогает спринтерам.

По количеству завоеванных в Пекине золотых наград Большунов превзошел Клебо

После победы в марафоне по количеству золотых медалей с ОИ-2022 Большунов превзошел Клебо. Норвежец выиграл две гонки в Пекине: личный спринт и командный классикой.

По общему количеству олимпийских побед Клебо пока превосходит россиянина. На его счету пять золотых наград, в Пхенчхане он стал трехкратным чемпионом.