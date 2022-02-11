Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Канада
Сегодня
16:10 (Мск)
Швеция
Олимпийские игры 2022 (ж)|1/4 финала
Латвия
Сегодня
16:10 (Мск)
Финляндия
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа C
Уотфорд
Завтра
18:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Эвертон
Завтра
18:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Спорт

Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров на Олимпиаде-2022

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров на Играх-2022, победил Нисканен
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Marko Djurica / Reuters

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров с раздельного старта на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем стал представитель Финляндии Ийво Нисканен, прошедший дистанцию за 37 минут и 54,8 секунды. Большунов отстал от победителя на 23,2 секунды. Третьим стал норвежец Йоханнес Клэбо, который отстал на 37,5 секунды.

Другие россияне сумели попасть в топ-20. Алексей Червоткин занял 5-е место, Илья Семиков стал 9-м, Иван Якимушкин — 13-м.

Большунов завоевал золото на Играх в Пекине в скиатлоне 6 февраля, впервые став олимпийским чемпионом. Он принес сборной России первую с 2006 года победу в этой дисциплине.

13 февраля в рамках Олимпиады в Пекине пройдет мужская лыжная эстафета. Она начнется в 10:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет
В Азербайджане сообщили об обстреле со стороны Армении
Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров на Олимпиаде-2022
Казахский депутат отправил многодетных матерей «в задницу» после общения с ними
В российском регионе мигрантам запретили работать в торговле и общепите
Бывший боевик Басаева предстанет перед судом за нападение на российских военных
Популярная пляжная страна упростила правила въезда для россиян
В США обвинили ЦРУ в секретном сборе данных американцев
Стали известны подробности дела об ограблении подмосковной «Пятерочки»
Хозяйка потратила на гардероб двух собак 1,5 миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.