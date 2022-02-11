Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров с раздельного старта на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем стал представитель Финляндии Ийво Нисканен, прошедший дистанцию за 37 минут и 54,8 секунды. Большунов отстал от победителя на 23,2 секунды. Третьим стал норвежец Йоханнес Клэбо, который отстал на 37,5 секунды.

Другие россияне сумели попасть в топ-20. Алексей Червоткин занял 5-е место, Илья Семиков стал 9-м, Иван Якимушкин — 13-м.

Большунов завоевал золото на Играх в Пекине в скиатлоне 6 февраля, впервые став олимпийским чемпионом. Он принес сборной России первую с 2006 года победу в этой дисциплине.

13 февраля в рамках Олимпиады в Пекине пройдет мужская лыжная эстафета. Она начнется в 10:00 по московскому времени.