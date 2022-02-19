Большунов выиграл золото в марафоне на Олимпийских играх в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую награду в марафоне на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен прошел дистанцию масс-старта за 1 час и 11 минут и 32,7 секунды. На втором месте расположился россиянин Иван Якимушкин с отставанием в 5,5 секунды. Третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший от лидера на 7 секунд. Норвежец Йоханнес Клебо сошел с дистанции.

Марафон был перенесен на час и сокращен с 50 километров до 30. Причиной стал шквалистый ветер и низкая температура в месте проведения гонки.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Олимпиада в Китае продлится до 20 февраля.