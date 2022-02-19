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Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево а Донбассе

В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками поселка Зайцево в Горловке

Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации источника, «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, по направлению: 23:32 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное)». Военные выпустили семь мин.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

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Марина Совина
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