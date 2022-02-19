Следственный комитет займется расследованием преступлений ВСУ в Донбассе

Российские следователи и криминалисты отправились в Ростовскую область для расследования преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится на сайте Следственного комитета России.

В ведомстве напомнили, что на территорию региона продолжают прибывать беженцы с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений регионов, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, фиксировать данные о преступлениях ВСУ на территории Донбасса.

Следователи и криминалисты займутся опросом свидетелей и очевидцев, сформируют доказательственную базу. Ее смогут использовать для привлечения всех виновных к ответственности.

Ранее первый поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область из Ростовской. 500 человек доставят в пункт временного размещения.