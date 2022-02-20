Щербакова назвала самое сложное на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ее слова приводит официальный сайт Олимпийских игр.

«Ожидание. Это, безусловно, было самое сложное. Мы сюда приехали примерно за две недели до личных выступлений. Это очень много», — поделилась спортсменка. По словам новой олимпийской чемпионки, занятия в Пекине сильно отличались от привычного тренировочного процесса и их было совершенно недостаточно, чтобы набирать форму.

«В эмоциональном плане тоже было сложно — мы привыкли приезжать на соревнования и заряжаться этой атмосферой. Лично меня это очень сильно заряжает и помогает мне выдать максимум на соревнованиях», — рассказала фигуристка. Она отметила, что понимала, что может растратить эту энергию уже в первые дни на тренировках, а под конец это может превратиться в монотонную рутину.

Ранее Щербакова рассказала об эмоциях после победы на Играх в Пекине. «Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было драмы. Сама не готова была радоваться. Как будто закончились все эмоции», — заявила спортсменка. Она отметила, что у нее в голове нет никаких мыслей, только пустота и радость.

17 февраля Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Ее соотечественница Александра Трусова расположилась на втором месте с 251,73 балла. Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Еще одна россиянка Камила Валиева остановилась на четвертом месте.

