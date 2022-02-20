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Россиян предупредили об учащении смерчей и торнадо

Климатолог WWF Кокорин заявил об учащении смерчей и торнадо в России из-за климата

Фото: Pixabay

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что на территории России более часто будут появляться смерчи и торнадо. Об этом эксперт сообщил в беседе с Ura.ru.

Кокорин напомнил, что Институт физики атмосферы (ИФА РАН) указывает в научных статьях и выступлениях на учащение смерчей и торнадо в России из-за климата. Он объяснил, что торнадо является более мощным процессом.

«Модели того, что будет происходить при усилении парникового эффекта и, соответственно, глобальном потеплении, говорят о том, что будет учащаться такие явления, как грозы, смерчи, резкое выпадение осадков. Если смерчи, то это в основном степная зона», — предупредил россиян климатолог.

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Смерчи и торнадо обычно появляются летом, однако их фиксировали и в северных регионах России — например, в Вологодской области. Более часто это явление наблюдается в Воронежской и Пензенской областях. «Когда происходит учащение явления в два раза, то это заметнее на юге, как по числу, так и по силе», — отметил Кокорин.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок добавил, что смерчи не являются новым явлением для России. Он объяснил, что они образуются при определенных метеорологических и географических условиях.

«В связи с изменением температуры воздуха, прогревом океана учащаются смерчи и торнадо. В этом году в США были очень мощные. А у нас тоже будут, думаю, все чаще и чаще, раз изменяется климатическая ситуация на планете земля», — заключил специалист.

Ранее Кокорин предупредил о нервной погоде в 2022 году. Он призвал россиян готовиться к такому же, как в 2021 году, количеству температурных рекордов и странному распределению осадков.

Марина Совина
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