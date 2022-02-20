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Спорт

Валиева вернулась к тренировкам после Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к тренировкам после Олимпиады в Пекине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к тренировкам после выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. Видео со спортсменкой появилось в аккаунте тренерской группы Этери Тутберидзе в Instagram.

На видео фигуристка запечатлена на льду отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70». Валиева исполнила каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

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11 февраля

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о состоянии вернувшейся в Москву 18 февраля Валиевой. «Мы пообщались с ней до выхода в терминал. Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь ее поддерживают, что она ни в чем не виновата», — отметил он.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Организаторы отказались пригласить россиянку на показательные выступления.

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.

Дарья Коршунова
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