Валиева вернулась к тренировкам после Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к тренировкам после выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. Видео со спортсменкой появилось в аккаунте тренерской группы Этери Тутберидзе в Instagram.

На видео фигуристка запечатлена на льду отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70». Валиева исполнила каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о состоянии вернувшейся в Москву 18 февраля Валиевой. «Мы пообщались с ней до выхода в терминал. Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь ее поддерживают, что она ни в чем не виновата», — отметил он.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Организаторы отказались пригласить россиянку на показательные выступления.

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.