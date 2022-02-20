Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о состоянии вернувшейся в Москву российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет «Собеседник».

Как уточнил спортсмен, он понимает нежелание девушки говорить с журналистами и поклонниками в аэропорту. «Мы пообщались с ней до выхода в терминал. Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь ее поддерживают, что она ни в чем не виновата», — отметил он. По словам Фетисова, Валиева в порядке, ее поддержали и спортивное сообщество, и президент страны.

Валиева впервые рассказала о дальнейших планах после возвращения с Олимпиады. «Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: "Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться"», — добавил хоккеист.

Валиева, которая заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине, вернулась домой в пятницу, 18 февраля. Она стала участницей допинг-скандала: ее проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.