Валиева вернулась в Москву после выступления на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась в Россию после выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отказалась общаться с журналистами в московском аэропорту Шереметьево. Спортсменка прошла мимо камер и фанатов в сопровождении тренера Сергея Дудакова.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Организаторы отказались пригласить россиянку на показательные выступления.

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпиады в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.