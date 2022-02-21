Вяльбе призналась в зависти к Большунову

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление Александра Большунова на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что его уже можно называть великим спортсменом, а также призналась в том, что завидует ему. «Я не помню, кто еще из наших лыжников на Олимпиаде завоевывал медаль в каждой гонке. Это очень круто, он бьет все рекорды. Молодец. Я ему уже завидую, у меня не так все хорошо складывалось. Но он трудяга, он — заслужил», — заявила Вяльбе.

Большунов в Пекине взял золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте. Кроме того, спортсмен завоевал три серебра и бронзу Игр-2018 в Пхенчхане.

Вяльбе трижды становилась олимпийской чемпионкой в лыжных гонках. Все победы были добыты в эстафете. В ее активе также четыре бронзовых медали Игр.