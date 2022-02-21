Российский фондовый рынок рухнул

К середине понедельника, 21 февраля, российский фондовый рынок усиленно теряет позиции. По состоянию на 14:25 индекс Мосбиржи рухнул на 7,47 процента, до 3139,86 пункта, а индекс РТС — на 8,62 процента, до 1271,35 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта слабеет вместе с акциями отечественных компаний. Доллар вырос до 77,78 рубля, евро — до 88,16 рубля.

Акции всех «голубых фишек» Мосбиржи падают более чем на процент. Лучше прочих держатся «Полюс» (минус 1 процент, до 12 756 рубля), «Северсталь» (минус 3,19 процента, до 1583,8 рубля) и «Полиметалл» (минус 3,32 процента, до 1185,3 рубля). На 10,84 процента, до 498,6 рубля упали акции VK, на 10,35 процента, до 1325 — акции Ozon, а на 8,81 процента, до 73,41 рубля — акции «Русала».