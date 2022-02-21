На Украине попросили не нагонять панику из-за возможной эскалации в Донбассе

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к тем, кто «считает себя военными экспертами и пользуются определенным уважением», и попросил их не нагонять панику по поводу возможной эскалации в Донбассе. Об этом пишет «РБК-Украина».

Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время в регионе получится восстановить режим прекращения огня и воспрепятствовать эскалации конфликта. По его мнению, этому должны поспособствовать готовность Вооруженных сил Украины (ВСУ), устойчивость украинского общества и поддержка партнеров республики.

Резников также подчеркнул, что ВСУ нигде не планируют «никаких наступательных действий», и понадеялся на наличие маневра для политико-дипломатического решения конфликта.

Ранее министр обороны Украины оценил возможность «нападения» со стороны России в ближайшие дни. По его словам, украинская разведка пока не наблюдает формирования ударной группировки российских войск, а потому говорить о скором «вторжении» неуместно.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.