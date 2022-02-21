Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине попросили не нагонять панику из-за возможной эскалации в Донбассе

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил не нагонять панику из-за Донбасса
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к тем, кто «считает себя военными экспертами и пользуются определенным уважением», и попросил их не нагонять панику по поводу возможной эскалации в Донбассе. Об этом пишет «РБК-Украина».

Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время в регионе получится восстановить режим прекращения огня и воспрепятствовать эскалации конфликта. По его мнению, этому должны поспособствовать готовность Вооруженных сил Украины (ВСУ), устойчивость украинского общества и поддержка партнеров республики.

Резников также подчеркнул, что ВСУ нигде не планируют «никаких наступательных действий», и понадеялся на наличие маневра для политико-дипломатического решения конфликта.

Ранее министр обороны Украины оценил возможность «нападения» со стороны России в ближайшие дни. По его словам, украинская разведка пока не наблюдает формирования ударной группировки российских войск, а потому говорить о скором «вторжении» неуместно.

Материалы по теме:
20 минут до войны. Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
20 минут до войны.Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
19 февраля
«Границу можем двигать хоть до Киева» Ополченцы ДНР о силе своей армии, духе восстания и будущем Донбасса
«Границу можем двигать хоть до Киева»Ополченцы ДНР о силе своей армии, духе восстания и будущем Донбасса
Вчера

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила о попадании снаряда в погранпункт на границе с Украиной
Звезда Comedy Woman прокомментировала драку с коллегой по программе
В России заявили о способности Украины создать ядерное оружие
Во Франции допустили встречу Путина и Байдена на «нейтральной территории»
«Аферист из Tinder» раскрыл свою правду о событиях в фильме Netflix
Названа альтернатива для российских банков в случае санкций
Коллеги Валерия Николаева раскрыли подробности нервного срыва артиста
Сын Зинаиды Кириенко рассказал о последних днях жизни актрисы
Найден способ очистить воздух в Москве
Капитан сборной России по хоккею рассказал о проблемах с питанием на Олимпиаде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.