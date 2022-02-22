В Кремле ответили на вопрос о вводе российских войск в ДНР и ЛНР

Решение о вводе российских войск в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) будут принимать их главы и президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что данное решение будет приниматься исходя из развития ситуации, целесообразности и в зависимости от обращения глав ДНР и ЛНР.

«Еще раз повторяю: главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которые постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны вооруженных сил Украины», — добавил Песков.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. 22 февраля Государственная Дума ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.