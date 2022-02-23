Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер основатель группы Procol Harum Гэри Брукер

Британский рок-музыкант Гэри Брукер умер от рака на 77-м году жизни

Фото: Michael Putland / Getty Images

Умер британский рок-музыкант и основатель группы Procol Harum Гэри Брукер. Об этом сообщается на сайте коллектива.

Вокалист скончался на 77-м году жизни. В последние годы он страдал от рака.

«С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого и незаменимого светила в музыкальной индустрии. В возрасте 76 лет он проходил лечение от рака, но мирно скончался у себя дома», — говорится в публикации.

Гэри Брукер родился 29 мая 1945 года в Хакни, одном из районов Восточного Лондона. Благодаря отцу, который был профессиональным музыкантам, он рано освоил игру на пианино, тромбоне и корнете. В 1962 году Брукер основал группу The Paramounts, а четыре года спустя появился коллектив Procol Harum. В 1979 году у исполнителя вышел первый сольный альбом No More Fear of Flying. Кроме того, в том году он принял участие в записи пластинки Эрика Клэптона Another Ticket.

С группой Procol Harum Гэри Брукер записал более 15 релизов. В числе наиболее известных песен группы — A Whiter Shade of Pale, Something Following Me и Wish Me Well.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Комментарии отключены
Последние новости
Спрогнозирован ответ НАТО на ввод войск России в Донбасс
Турция отказалась выбирать между Россией и Украиной
Испанская фигуристка объяснила попадание допинга в ее организм на Играх в Пекине
Великобритания пересмотрит выдачу лицензии на вещание RT
Минфин России объявил о мерах поддержки в связи с санкциями США
Пушилин высказался о границах ДНР и ЛНР
Кинологи рассказали о правильной реакции хозяев на собачьи метки в доме
Стало известно мнение россиян о признании ДНР и ЛНР
Китай выступил против санкций в отношении России
Украина приостановила импорт белорусской электроэнергии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.