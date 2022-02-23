США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России

США захотели предоставлять вид на жительство информаторам, предоставляющим сведения об использовании допинга в России. Об этом сообщается на странице Антидопингового агентства США (USADA) в Twitter.

С соответствующей инициативой выступил представитель Демократической партии Стив Коэн, он внес законопроект в Конгресс Соединенных Штатов.

«Мы обязаны быть на стороне смелых людей, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры», — оценил предложение конгрессмена глава USADA Трэвис Тайгарт.

В ходе Олимпийских игр 2022 года в Пекине в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство добивались ее отстранения, но Спортивный арбитражный суд допустил россиянку до соревнований, где она заняла четвертое место.

