Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Вильярреал
1:1
Завершен
Ювентус
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Челси
2:0
Завершен
Лилль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Спорт

США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России

В США внесен законопроект о предоставлении вида на жительство за сведения о допинге в РФ

Фото: Pixabay

США захотели предоставлять вид на жительство информаторам, предоставляющим сведения об использовании допинга в России. Об этом сообщается на странице Антидопингового агентства США (USADA) в Twitter.

С соответствующей инициативой выступил представитель Демократической партии Стив Коэн, он внес законопроект в Конгресс Соединенных Штатов.

«Мы обязаны быть на стороне смелых людей, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры», — оценил предложение конгрессмена глава USADA Трэвис Тайгарт.

В ходе Олимпийских игр 2022 года в Пекине в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство добивались ее отстранения, но Спортивный арбитражный суд допустил россиянку до соревнований, где она заняла четвертое место.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Взрыв в Донецке назвали терактом для запугивания журналистов
Роспотребнадзор заявил об отсутствии дельтакрон-штамма в России
В санкциях против России увидели угрозу для США
Посол России посоветовал США заставить Киев сесть за стол переговоров
США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России
Российский посол в Оттаве пообещал ответ Москвы на санкции Канады
Антонов рассказал о вере Украины в возможность разрешить конфликт силовым путем
В России спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19
Австралия анонсировала введение санкций против России
Названы полезные овощи и фрукты до конца зимы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.