Испанская фигуристка объяснила попадание допинга в ее организм на Играх в Пекине

Испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в парном катании с Марко Цандроном, объяснила попадание допинга в ее организм на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает издание Marca.

Запрещенное вещество, которое обнаружили в допинг-пробе спортсменки, могло попасть в ее организм через крем. Фигуристка использовала его для заживления порезов, которые получила от лезвий коньков.

22 февраля стало известно, что в пробе 20-летней спортсменки от 18 февраля был выявлен запрещенный препарат клостебол, являющийся анаболическим стероидом. В ближайшее время дело будет передано в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда.

Это четвертый положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022. До этого запрещенные вещества нашли в крови у иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки, украинской лыжницы Валентины Каминской и ее соотечественницы, бобслеистки Лидии Гунько. Кроме того, на Играх стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Тест она сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 года.

