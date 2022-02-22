Выявлена еще одна положительная допинг-проба с Олимпиады в Пекине

Испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в паре с Марко Цандроном, сдала положительный допинг-тест во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA).

В пробе 20-летней спортсменки от 18 февраля был выявлен запрещенный препарат клостебол, являющийся анаболическим стероидом. В ближайшее время дело будет передано в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда. Фигуристка может потребовать вскрытия пробы «Б».

На Играх в Пекине Баркеро и Цандрон заняли 11-е место в парном катании, став первой испанской парой, выступившей в этом виде соревнований на Олимпиаде. В этом сезоне они также стали девятыми на чемпионате Европы в Таллине.

Это четвертый положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022. До этого запрещенные вещества нашли в крови у иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки, украинской лыжницы Валентины Каминской и ее соотечественницы, бобслеистки Лидии Гунько. Кроме того, на Играх стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года.

