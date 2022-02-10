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Спорт

На Олимпиаде в Пекине выявлена положительная допинг-проба

Иранский лыжник временно отстранен от Олимпиады в Пекине из-за положительной допинг-пробы

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На Олимпиаде в Пекине зафиксирован первый случай положительной допинг-пробы. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В нарушении антидопинговых правил подозревается иранский лыжник Хуссейн Савех-Шемшаки. Он временно отстранен от участия в соревнованиях на Олимпиаде.

Допинг-проба была взята у иранца вне соревновательного периода, 7 февраля в Пекине. Исследования проводились в пекинской лаборатории, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Иранский спортсмен сохраняет право обжаловать временное отстранение. Также Савех-Шемшаки может запросить вскрытие пробы B.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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