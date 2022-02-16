Украинскую лыжницу отстранили от Олимпиады из-за положительной допинг-пробы

Лыжница сборной Украины Валентина Каминская временно отстранена от участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по тестированию (ITA).

34-летняя спортсменка уличена в нарушении антидопинговых правил. В пробе Каминской от 10 февраля были обнаружены следы двух запрещенных препаратов — местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Результаты исследования были обнародованы 15 февраля.

Каминская не сможет участвовать не только в соревнованиях, но и в тренировках. Украинская сторона сохраняет право обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS). Помимо этого, Каминская может запросить вскрытие пробы Б.

Ранее на Олимпиаде разгорелся скандал из-за сомнительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой: в пробе спортсменки обнаружили следы препарата триметазидина. Россиянке удалось избежать временного отстранения. CAS встал на сторону 15-летней фигуристки и разрешил ей участвовать в Играх. Препарат не дает преимуществ в соревнованиях.

Вещество могло попасть в организм Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Родственник фигуристки подтвердил, что ему приходилось принимать триметазидин.