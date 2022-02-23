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В ЛНР заявили о гибели двух мирных жителей при обстрелах

СЦКК в ЛНР заявил, что два мирных жителя погибли при обстреле со стороны Украины

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

В Луганской народной республике заявили, что два мирных жителя погибли при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

Отмечается, что в 23:35 вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня на направлении Золотое-4 - Березовское, применив противотанковую управляемую ракету (ПТРК).

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В результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло двое мирных жителей. Народная милиция ЛНР назвала терактом этот обстрел, заявил представитель ведомства Иван Филипоненко.

Он указал, что материалы будут переданы представителям международных организаций и в Генеральную прокуратуру республики. Офицер потребовал от наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать происшествие и добиться от Украины прекращения огня.

«Предупреждаем украинских карателей! Любые попытки дестабилизировать обстановку и запугать наших граждан, а также создать угрозу их жизни и здоровью будут жестоко пресекаться», — подчеркнул Филипоненко.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

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Марина Совина
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