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Второго россиянина отправили под арест за подготовку теракта в храме в Крыму

В Крыму отправили в СИЗО второго фигуранта по делу о подготовке теракта в храме

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Крыму второго фигуранта по делу о подготовке теракта в храме отправили в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

Ранее сообщалось об аресте другого россиянина, обвиняемого по этому делу. 23 февраля ФСБ России задержала шесть россиян, которые собирались взорвать самодельную бомбу для устрашения населения. По данным ТАСС, они являются сторонниками украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

Как сообщили в ФСБ, в гараже одного из задержанных были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и взрывчатые вещества. «В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети интернет», — уточнили в ФСБ.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о прибытии в Донбасс наемников иностранных ЧВК и националистов из «Правого сектора». По его словам, прибывшие уже участвуют в боевых действиях, в частности, организуют диверсии. Кроме того, одна из групп 21 февраля попыталась проникнуть на территорию России.

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Елизавета Новикова
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