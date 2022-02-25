Медведев вновь сыграет с Надалем

Россиянин Даниил Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале Медведев одержал победу над японцем Есихито Нисиокой со счетом 6:2, 6:3. Надаль в своем матче обыграл американца Томми Пола — 6:0, 7:6 (7:5).

24 февраля сообщалось, что Медведев станет первой ракеткой мира. Россиянин, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал. Также 24 февраля действующий лидер рейтинга Новак Джокович проиграл на турнире категории ATP-500 в Дубае и потерял 410 баллов. Таким образом, Медведев набрал 8525 очков и обошел Джоковича, у которого в активе теперь 8465 очков. Обновленный рейтинг будет доступен 28 февраля.

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 30 января. Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля. По итогам турнира россиянин заработал более 1,1 миллиона долларов.

Медведев один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в прошлом году.