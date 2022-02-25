США допустили введение санкций против Путина

Пресс-секретарь Госдепартамента Неда Прайса сообщил, что США рассматривают введение санкций против президента России Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Прайс допустил введение санкций против Путина и подчеркнул, что «все варианты рассматриваются». «Все — значит все», — ответил представитель Госдепа на соответствующий вопрос журналистов на регулярном брифинге.