США прокомментировали введение санкций против Путина

Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что власти США продолжают рассматривать все варианты действий, которые касаются новых потенциальных санкций против России. Так он прокомментировал возможное введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС.

«Что касается президента Путина, то я просто повторю то, что президент [США Джо Байден] говорил: все варианты действий продолжают рассматриваться», — сказал чиновник в ходе брифинга.

Ему также был задан вопрос, почему Вашингтон решил не вводить санкции против российского лидера в нынешнем пакете, однако он не стал это уточнять.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.