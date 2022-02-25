В Белом доме ответили на вопрос о безопасности Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что Вашингтон находится в контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским и работает над оказанием ему поддержки в контексте обеспечения безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем углубляться в вопросы безопасности, но мы в контакте с… Зеленским, и мы работаем с тем, чтобы предоставлять ему всевозможную поддержку», — ответила Псаки на вопрос о том, в безопасности ли украинский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.