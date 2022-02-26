Минобороны рассказало о наступлении России после отказа Киева от переговоров

В субботу, 26 февраля, российские военные получили приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения специальной операции в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что накануне, 25 февраля, после заявлений Киева о готовности к переговорам с Москвой, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. Однако наступление российских военных продолжилось после того, как украинская сторона отказалась от диалога.

«Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины. Подразделения вооруженных сил Луганской народной республики с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное», — говорится в сообщении министерства.

Ранее 26 февраля Минобороны России обратилось к гражданам Украины с призывом потребовать от руководства своей страны немедленно убрать тяжелые вооружения от домов и кварталов. «Еще раз подчеркну — российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», — отметили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

